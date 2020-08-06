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Азиатские индексы выросли - 06-08-20

Азиатские индексы выросли - 06-08-20

ТОКИО, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 6 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.43% и составил 22418.15 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.31% и составил 1549.88 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.26% и составил 3386.46 пункта, а HANG SENG снизился на 0.69% и составил 24930.58 пункта.


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