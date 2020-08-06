При взрыве в Бейруте ни один объект всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал

Ни один объект из Списка всемирного наследия ЮНЕСКО не пострадал в результате взрыва в порту ливанской столицы. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе этой международной структуры, штаб-квартира которой находится в Париже.

"В зоне, затронутой взрывом, нет ни одного объекта всемирного наследия ЮНЕСКО", - указали в пресс-службе. "С нашим бюро в Бейруте мы в настоящий момент оцениваем ущерб, который был нанесен музеям и национальным культурным объектам", - подчеркнули агентству в ЮНЕСКО.

Среди ливанских объектов, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, - руины дворца Валида I и прилегающая к ним территория в городе Анджар, а также древний город Баальбек. Эти достопримечательности расположены в долине Бекаа, сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.