Марукян сообщил Цолакяну о взрывоопасных веществах на территории Ванадзорского химкомбината

Руководитель парламентской фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян с письменным заявлением обратился к министру по чрезвычайным ситуациям Феликсу Цолакяну, подняв вопрос нейтрализации взрывоопасных и ядовитых веществ, оставшихся на территории Ванадзорского химического комбината. Как передает Арменпресс, об этом Марукян сообщил на своей странице в Facebook.

“Проблема в том, что там никто не работает, нет и пожарных подразделений, обеспечивающих безопасность химзавода. Там, с каждым днем во все более разлагающихся тарах, хранится огромное количество аммиака, аммиачной воды, также 300 кг ртути и т. д.”, - написал депутат.

Марукян отметил, что очевидно, что химзавод взрывоопасен, очевидно, также и то, что в случае взрыва он сравнит с землю строения в радиусе десятков километров и унесет тысячи человеческих жизней.

“Это не теоретическая, а фактическая угроза, которая с каждым днем становится все более реальной. Нейтрализация последствий такого рода катастрофы будет несравнимо более сложной и трудоемкой, чем ее предотвращение, не считая моральной стороны проблемы. Общественность постоянно бьет тревогу по поводу этой опасности, однако до сих пор не были предприняты действенные шаги по нейтрализации взрывоопасных веществ. Поэтому я попросил министра немедленно решить проблему нейтрализации взрывоопасных и ядовитых веществ на ванадзорском химзаводе”, - отметил он.

Вопрос о взрывоопасных и токсичных веществах на территории Ванадзорского химического комбината, в частности, аммиака и аммиачной воды, вновь стал актуальным после взрыва, произошедшего 4 августа в столице Ливана Бейруте на месте хранения большого количества нитрата аммония, который стал причиной сотен жертв и тысяч раненых.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения. Среди жертв взрыва есть 11 армян.