Асфальтируются улицы села Бердаван
Улицы приграничного села Бердаван Тавушской области Армении, ремонтировавшиеся 40 лет назад, вновь асфальтируются.
Как передает Арменпресс, об этом сообщила администрация Тавушской области.
“Работы по капитальному ремонту дорог протяженностью в 2,4 км будут завершены в начале октября”, - отмечается в областной администрации.
3 августа губернатор Тавуша Айк Чобанян сообщил, что в настоящее время в ряде городов и сел области проводятся дорожно-строительные работы. В Дилижане идет ремонт основной, центральной круговой части 4-ой улицы, начат ремонт участка дороги Дилижан-Ванадзор. Недавно был завершен полный ремонт дороги Гетаовита, ведутся работы и по ремонту улиц в селе Беркабер, не ремонтировавшихся после 1980-х годов. Началась прокладка улиц в селе Айгепар.
Губернатор также добавил, что в 2021 г. планируется отремонтировать 16,5 км участка дороги Берд-Чамбарак, в настоящее время уже ведутся проектные работы.
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