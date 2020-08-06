Ремонтируется отрезок Еранос-Цаккар автодороги Севан-Мартуни-Гетап

На 7-километровом отрезке дороги Севан-Мартуни-Гетап уже больше месяца ведутся ремонтные работы.

Как сообщил Арменпресс начальник отдела транспорта и дорожного строительства уравления градостроительства Гегаркуникской области Геворг Хачатрян, программа реализуется на средства госбюджета. Стоимость проекта составила 796 млн драмов, договорная - 637,5 млн драмов.

На отдельных участках были проведены работы по фрезерованию и удалению старого слоя асфальтобетонного покрытия, ремонту ям, укладке сглаживающего слоя и верхнего асфальтобетонного слоя. А на некоторых участках ведутся работы по укладке нового песчаного фундамента и асфальтобетонного покрытия. Общая площадь покрытия асфальтобетонного верхнего слоя составит 59 200 квадратных метров, будут заасфальтированы и территории подъездов к дороге и стоянок площадью 2 200 квадратных метров. В отдельных местах будут установлены дренажные системы. Строительные работы завершаться в течение этого года. На дороге будут установлены знаки и разметки дорожного движения. Эта дорога межгосударственного значения в последний раз капитально ремонтировалась на средства Фонда “Линси” в 2003 году. Работы ведутся в соответствии с установленными критериями и графиком. Скоро в этом сегменте у нас будет вполне благоустроенная и соответствующая современным стандартам дорога. Строительство осуществляет компания “ААБ Проект”, - представил Геворк Хачатрян.

По состоянию на 5 августа работы уже выполнены более чем на 50%.

Хосров Хлгатян