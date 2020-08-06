Отсутствие Сержа Саркисяна суд посчитал неуважительным: судебное заседание отложено

В суде общей юрисдикции первой инстанции Нор Норка было отложено очередное судебное заседание по делу третьего президента Армении Сержа Саркисяна и других под председательством Ваге Мисакяна.

Как сообщает Арменпресс, причиной отсрочки судебного заседания стало отсутствие Сержа Саркисяна и его защитника Амрама Макиняна, а также бывшего начальника управления растениеводства Министерства сельского хозяйства Геворга Арутюняна, который не явился в суд вследствие проблем со здоровьем.

По той же причине не явился и адвокат Амрам Макинян, он об этом письменно сообщил суду.

“Сообщаю, что в связи с ухудшением самочувствия, вследствие определенных подозрений на COVID-19, сегодня утром в МЦ “Наири” я сдал тест, ответа на который пока не получил, поэтому не могу явиться на заседание”, - огласил заявление адвоката судья Ваге Мисакян.

Суд отсутствие Сержа Саркисяна счел неуважительным.

Следующее судебное заседание назначено на 15:00 3 сентября.

На основе совокупности доказательств, полученных в ходе предварительного следствия по уголовному делу, расследованному в Специальной следственной службе, выяснилось, что при организации третьего президента Республики Армения Сержа Саркисяна, пособничестве владельца ООО “Флеш” Барсега Бегларяна, содействии бывшего заместителя министра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника управления растениеводства того же министерства Геворга Арутюняна, бывшим министром сельского хозяйства Серго Карапетяном в период с 25 января по 7 февраля 2013 года из резервного фонда правительства Армении были растрачены субсидии, выделенные на реализацию программ государственной закупки 15 млн 391 000 765 литров дизельного топлива, в размере 489 млн 160 000 драмов.

Сержу Саркисяну предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 179 Уголовного кодекса Республики Армения, Серго Карапетяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Барсегу Бегларяну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения, Самвелу Галстяну и Геворгу Арутюняну - по пункту 1 части 3 статьи 38-179 Уголовного кодекса Республики Армения.