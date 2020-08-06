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Еврокомиссия выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Еврокомиссия выделила более €33 млн евро Ливану в связи с взрывом в Бейруте

Еврокомиссия (ЕК) предоставила более €33 млн Ливану для преодоления последствий взрыва в порту Бейрута. Об этом говорится в заявлении ЕК по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен с ливанским премьер-министром Хасаном Диабом.

"Еврокомиссия мобилизует более €33 млн на неотложные нужды, медицинскую поддержку и оборудование, а также защиту критически важной инфраструктуры [Бейрута]. Еврокомиссия рассмотрит вопрос о дальнейшей поддержке в зависимости от текущей оценки гуманитарных потребностей", - отмечается в нем,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Фон дер Ляйен "особо отметила возможность мобилизации экспертов и оборудования для оказания помощи в оценке масштабов ущерба и обращении с опасными химическими веществами". "Это может иметь важное значение не только для гражданских структур, но и для восстановления бейрутского порта", - говорится в заявлении.

 


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