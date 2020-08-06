Штурмовые авиационные силы ВС Армении проводят учения
14:31, 6 Август, 2020
Штурмовые авиационные силы Вооруженных Сил Республики Армения проводят учения. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.
“Штурмовые авиационные силы ВС Армении в рамках внезапных проверок продолжают учения согласно поставленным задачам”, - написала Степанян.
Пресс-секретарь МО Республики Армения разместила фотографии и видеоматериал.
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