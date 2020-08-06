Штурмовые авиационные силы ВС Армении проводят учения

Штурмовые авиационные силы Вооруженных Сил Республики Армения проводят учения. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Штурмовые авиационные силы ВС Армении в рамках внезапных проверок продолжают учения согласно поставленным задачам”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь МО Республики Армения разместила фотографии и видеоматериал.