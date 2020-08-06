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Штурмовые авиационные силы ВС Армении проводят учения

Штурмовые авиационные силы ВС Армении проводят учения

Штурмовые авиационные силы Вооруженных Сил Республики Армения проводят учения. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МО Армении Шушан Степанян.

“Штурмовые авиационные силы ВС Армении в рамках внезапных проверок продолжают учения согласно поставленным задачам”, - написала Степанян.

Пресс-секретарь МО Республики Армения разместила фотографии и видеоматериал.


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