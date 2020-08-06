Варужан Аветикян готов обеспечить трех мигрантов из Ливана работой и жильем на год

Исполнительный директор Фонда страхования военнослужащих Варужан Аветикян готов обеспечить работой трех мигрантов, пострадавших от взрыва в Бейруте.

Как передает Арменпресс, об этом Аветикян написал на своей странице в Facebook.

“Я не пишу: “Pray for Beirut”. Молитвы в данный момент не решат проблем. Я пишу: “Протянем руку Бейруту”. Конечно, хорошо, что армянское правительство организовало гуманитарную помощь, но весь смысл иметь государственность заключается в том, что мы можем с распростертыми объятиями принять наших соотечественников и других гостеприимных ливанцев, так же, как Бейрут принял тысячи армян после резни 1915 года. В соответствии с моим призывом заявляю, что готов обеспечить до трех мигрантов из Ливана работой и на год безвозмездно предоставить свою квартиру на улице Сарьяна до тех пор, пока эти люди не смогут встать на ноги. Призываю также МИД и уполномоченного по делам диаспоры собрать и провести инвентаризацию всех подобных предложений и в скором времени организовать прием отчаявшихся людей”, - написал Аветикян.

Он разместил на своей странице фотографию бейрутской карты, на которой обвел место взрыва и армянонаселенные кварталы - Бурдж Хаммуд, Ачн, Мараш, Мар Михаэль, Ашрафие и др. На карте армянские кварталы в красном кружке и там есть место под названием “Karantina”. Аветикян отметил, что это слово происходит от слова “Quarantinne”.

“Именно там были размещены и долгие годы жили десятки тысяч армян, спасшихся от погромов, в том числе и мой 4-летний дедушка Даниел ага. Среди первых строений в Quarantinn-е, построенных армянами, были жестяная церковь и школа. В дальнейшем, параллельно с экономическим процветанием, армяне переехали из Quarantinn-ы в близлежащие, более благополучные кварталы. Вот почему кварталы армянской общины так близки к эпицентру катастрофы. Говоря со многими бейрутскими армянами, становится очевидным, что в Бейруте царит крайнее отчаяние. Да, потеря человеческой жизни - самая тяжелая потеря, но потеря жилья и источников дохода людей - не менее тяжела. А наши соотечественники, в основном все, потеряли их (по некоторым расчетам от 40% до 80%)”, - написал Варужан Аветикян.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения. Среди жертв взрыва есть 11 армян.