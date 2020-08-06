Специалисты МЧС развернули мобильный госпиталь в Бейруте

Специалисты МЧС РФ развернули аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" в Бейруте, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.

Ранее сообщалось, что МЧС РФ направит в Бейрут пять самолетов с аэромобильным госпиталем, врачами, спасателями аэромобильного отряда "Центроспас" и лабораторией Роспотребнадзора для выявления COVID-19,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

"Завершается установка медицинского оборудования в мобильном госпитале", - сказал собеседник агентства.

Аэромобильный госпиталь отряда "Центроспас" оснащен реанимационным, хирургическим, консультативным и диагностическим блоками, в том числе УЗИ, рентгеновским и ЭКГ-блоками. Кроме того, он имеет лабораторию крови. Госпиталь рассчитан на 50 мест и способен функционировать в автономном режиме в течение 14 суток. Также в нем может быть развернут блок интенсивной терапии на шесть-десять койко-мест.

Врачи аэромобильного госпиталя уже через 30-40 минут после приземления оборудования и технического персонала могут приступить к первой медицинской помощи пострадавшим. Полномасштабная деятельность госпиталя может быть развернута через 50-60 минут.