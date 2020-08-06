Глава Минздрава Турции опроверг сообщения о переполненных больницах из-за коронавируса

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа опроверг в четверг утверждения, что больницы в стране переполнены в связи с ростом числа случаев заражения коронавирусом нового типа.

"У нас нет провинций, где больницы были бы заполнены из-за COVID-19. Заявления не имеют под собой оснований, - написал на своей странице в Twitter глава Минздрава. - Пусть те, кто делают такие заявления, принимают такие меры предосторожности, как если бы больницы были действительно переполнены. Возможно, в таком случае это принесет пользу обществу".

Накануне ряд турецких СМИ сообщил, что больницы в некоторых крупных городах, в том числе в Анкаре, заполнены больными коронавирусом,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Между тем в среду Коджа выразил надежду, что празднование на прошлой неделе праздника Курбан-байрам не приведет к серьезному росту числа новых случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 236 тыс., умерли 5 784 человека, выздоровели 219 506 пациентов.