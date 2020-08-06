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Армен Саркисян с рабочим визитом выедет в Тавушскую область

Армен Саркисян с рабочим визитом выедет в Тавушскую область

Президент Республики Армения Армен Саркисян 7 августа с двухдневным рабочим визитом выедет в Тавушскую область. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении. Президент Саркисян в приграничном селе Чинари, одном из наиболее пострадавших в результате развязанных Азербайджаном наступательных военных действий и обстрела азербайджанскими ВС мирных населенных пунктов, встретится с местными жителями.

В другом приграничном населенном пункте - Берде, президент Саркисян посетит производственные предприятия города.


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