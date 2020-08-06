Время в Ереване: 11:07:36,   6 Август

Ашот Закарян назначен начальником Военной полиции Министерства обороны Республики Армения

Ашот Закарян назначен начальником Военной полиции Министерства обороны Республики Армения

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о назначении Ашота Закаряна начальником Военной полиции Министерства обороны Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч. 1 ст. 133 Конституции, а также ч. 1 ст. 35.1 Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”, п. 1 ч. 1 ст. 36 и ч. 3 ст. 5 Закона “О военной полиции”, Ашот Закарян назначен начальником Военной полиции Министерства обороны Армении”, - говорится в указе президента.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации