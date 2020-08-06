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Айк Мгрян освобожден от должности заместителя начальника полиции

Айк Мгрян освобожден от должности заместителя начальника полиции

Указом президента Армении Армена Саркисяна Айк Мгрян освобожден от должности заместителя начальника Полиции Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 3 статьи 13, пункта 2 части 1 статьи 45 Закона Республики Армения “О службе в Полиции”, освободить Айка Мгряна от должности заместителя начальника Полиции Республики Армения и от службы в Полиции Республики Армения”, - говорится в указе президента.


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