Указом президента Армении Армена Саркисяна Айк Мгрян освобожден от должности заместителя начальника Полиции Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно части 1 статьи 133 Конституции, а также части 3 статьи 13, пункта 2 части 1 статьи 45 Закона Республики Армения “О службе в Полиции”, освободить Айка Мгряна от должности заместителя начальника Полиции Республики Армения и от службы в Полиции Республики Армения”, - говорится в указе президента.