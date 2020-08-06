Будет создан Совет по координации реформ в полиции: его возглавит премьер-министр Пашинян

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна при правительстве будет создан Совет по координации реформ в полиции. Как передает Арменпресс, решение опубликовано на официальном сайте правительства.

Цель создания Совета по координации реформ в полиции - обеспечение полноценной и эффективной реализации Стратегии реформ в полиции Республики Армения и вытекающей из нее программы действий на 2020 - 2022 годы, а также взаимодействия с программами развития правоохранительной, судебной и других сфер.

Председателем совета будет премьер-министр Армении Никол Пашинян. В составе совета будут вице-премьер Мгер Григорян, министр юстиции Рустам Бадасян, министр финансов Атом Джанджугазян, министр НОКС Араик Арутюнян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, министр обороны Давид Тоноян, другие министры, депутаты и должностные лица.