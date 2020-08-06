Правительство Армении общинам, пострадавшим от артобстрела противника, выделило около 278 млн драмов

Правительство Армении выделило около 278 млн драмов на ликвидацию ущерба, нанесенного жителям приграничных общин Тавушской области в результате артобстрела, а также на повышение безопасности и благоустройства общинных школ. Как передает Арменпресс, проект решения представил министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян.

“Целью данного решения является содействие пострадавшим от артобстрела в приграничных общинах Тавушской области. На восстановление поврежденного недвижимого имущества, по предварительной оценке, необходимо как минимум 302 млн 618 000 драмов, из которых 25 млн драмов правительство уже предоставило. Этим решением предусматривается выделение еще 278 млн драмов”, - представил Папикян.

Из перечисляемой суммы 110.5 млн драмов будут направлены на компенсацию поврежденной недвижимости жителей приграничных общин Айгепар, Неркин Кармирахпюр и Чинари, 84.3 млн драмов - на капитальный ремонт школ общин Айгепар, Мовсес, Неркин Кармирахпюр и Чинари, 82.6 млн драмов - на строительство сквера в общине Неркин Кармирахпюр и строительство жилого дома в Чинари, подсобных строений и благоустройство территории.

В ходе агрессии, развязанной Азербайджаном с 12 по 20 июля, на армяно-азербайджанской границе противник обстреливал и гражданские объекты приграничных сел Тавушской области, был поврежден ряд домов.

Норайр Шогикян