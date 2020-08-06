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Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливана

Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливана

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливанской Республики Набиху Берри. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“Ваше превосходительство, с глубокой скорбью узнали о взрыве в порту Бейрута.

От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично направляю Вам наши глубокие соболезнования и слова утешения - семьям и родным погибших, а всем раненым желаем скорейшего выздоровления.

Уверен, что народ Ливана найдет силы и решимость залечить раны, нанесенные этой катастрофой, и быстро восстановит все разрушения.

Ваше превосходительство, примите, пожалуйста, наши заверения глубокого уважения”, - говорится в телеграмме соболезнования председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.


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