Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливана

Председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян направил телеграмму соболезнования председателю Национального собрания Ливанской Республики Набиху Берри. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

“Ваше превосходительство, с глубокой скорбью узнали о взрыве в порту Бейрута.

От имени Национального собрания Республики Армения и от себя лично направляю Вам наши глубокие соболезнования и слова утешения - семьям и родным погибших, а всем раненым желаем скорейшего выздоровления.

Уверен, что народ Ливана найдет силы и решимость залечить раны, нанесенные этой катастрофой, и быстро восстановит все разрушения.

Ваше превосходительство, примите, пожалуйста, наши заверения глубокого уважения”, - говорится в телеграмме соболезнования председателя Национального собрания Республики Армения Арарата Мирзояна.