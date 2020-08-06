Комитет Парламента Мексики призвал к мирному урегулированию карабахского конфликта

Комитет по иностранным делам Палаты депутатов Мексики выступил с заявлением об эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе. Как сообщает Арменпресс, в заявлении отмечается, что Организация объединенных наций со дня своего создания, уже 75 лет, призывает государства-члены находить пути решений противоречий мирными средствами, на основе международного права.

“ООН своим уставом, как одним из самых важных принципов, утвердила принцип “Сохранения мира и международной безопасности”.

Армения и Азербайджан с конца 20-го века находятся в конфликте, что привело к серьезному кризису и унесло множество человеческих жизней.

В феврале 2020 года на 56-й Мюнхенской конференции по безопасности была сделана новая попытка примирения между сторонами. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян обменялись аргументами в пользу возможного решения конфликта”, - говорится в заявлении.

Отмечается, что из-за начавшихся с 12 июля нападений возобновилось противостояние между двумя государствами.

“В настоящее время международное сообщество находится в наиболее уязвимом положении, обусловленном пандемией COVID-19, которая наносит здравоохранительный, экономический и социальный ущерб всем странам мира. В связи с этой ситуацией Совет безопасности ООН 1 июля 2020 года принял резолюцию 2532, в которой “призывает стороны, вовлеченные в вооруженный конфликт, немедленно прекратить враждебные действия, признав, что условия насилия и нестабильности, возникшие в конфликтных ситуациях, могут усугубить эпидемию, и наоборот, пандемия может усугубить негативные гуманитарные последствия конфликта”.

Поэтому комитет по иностранным делам Палаты депутатов законодательного органа 64-го созыва Мексики направляет четкий призыв к мирному урегулированию вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, отдавая приоритет благосостоянию населения и защите прав человека на основе вышеуказанной резолюции Организации объединенных наций”, - говорится в заявлении.