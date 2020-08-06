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СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

СМИ: неизвестные обстреляли американскую военную базу в Сирии

Незаконная американская военная база в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу, сообщает сирийская газета Al-Watan.

По утверждению издания, базу, расположенную в городе аш-Шаддади, атаковали неизвестные.

В последние месяцы в СМИ регулярно появляются сообщения о нападениях неизвестных отрядов на американских военных в сирийских провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зоре. В Пентагоне эту информацию отрицают.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. Военные из США находятся в провинциях Эль-Хасеке и Дейр-эз-Зор без законных на то оснований. Они сконцентрировали свои силы вокруг крупных нефтегазовых месторождений,сообщает Арменпресссо ссылкой на РИА Новости.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что нахождение в стране американского контингента нарушает суверенитет государства и все международные нормы. В свою очередь, спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри объявил в начале мая, что Вашингтон добивается восстановления в стране ситуации до начала конфликта в 2011 году и в конечном итоге ухода из нее всех вооруженных сил, в первую очередь иранских.

 

 


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