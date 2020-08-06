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Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1%

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,1% годовых. Лимит средств на покупку активов был также сохранен на уровне £745 млрд, сообщается на сайте регулятора,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

 


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