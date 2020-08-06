Главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян вылетит в Бейрут

Главный уполномоченный по делам диаспоры при аппарате премьер-министра Армении Заре Синанян вылетит в столицу Ливана Бейрут, чтобы на месте ознакомиться с потребностями представителей армянской общины после произошедшего мощного взрыва. Как передает Арменпресс, об этом на заседании правительства 6 августа заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Сегодня мы обсудили и решили, что главный уполномоченный по делам диаспоры отправится в Бейрут, чтобы на месте ознакомиться с потребностями нашей общины и представить нам”, - представил Пашинян.

Премьер-министр отметил, что Синанян вылетит в Бейрут на самолете, который доставит медицинские принадлежности.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане объявлен трехдневный траур. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян сообщила, что правительство Армении посредством Министерства иностранных дел и офиса главного уполномоченного по делам диаспоры находится на постоянной связи с правительством Ливана и с руководителями общинных структур с целью оказания помощи братскому Ливану. В результате обсуждений были уточнены основные потребности. Правительство Армении в Бейрут направит целевую помощь как на правительственном, так и общинном уровне. Помощь правительства Армении будет оказана в виде медикаментов, медицинского оборудования, продуктов питания и других предметов”. Помощь правительства Армении поступит очень скоро, специальным рейсом”.