В Армении подтверждено 233 новых случая COVID-19: выздоровели 706 человек, скончались 2

В Армении по состоянию на 6 августа подтверждено всего 39 819 случаев COVID-19, 31 556 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 7 263 пациентов. За последние сутки было проведено 1 588 тестов, а в общем счете 171 600.

Выявлено 233 новых случая заражения, 706 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 772 летальных исхода (увеличились на 2).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчина 62 лет и женщина 82 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 228 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 13 июля 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 13 июля до 17:00 12 августа 2020 года включительно.

Лилит Демурян