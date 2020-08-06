В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России

Третий самолет МЧС России прибыл в Бейрут, пострадавший от мощного взрыва в порту. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

"В 08:04 мск в Бейруте совершил посадку самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства. Это третий борт, отправленный в Ливан. В МЧС уточнили, что тремя рейсами в Бейрут доставлены аэромобильный госпиталь, врачи, спасатели и психологи МЧС России, а также специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Российские спасатели развернут на стадионе имени Рафика Харири в Бейруте мобильный госпиталь, который в сутки амбулаторно может принять 200 пострадавших, а его стационар рассчитан на 50 человек. Кроме того, они будут задействованы в разборе завалов для поиска пострадавших. В Бейруте уже находится более 100 российских специалистов, общая их группировка составит порядка 150 человек. В ближайшее время в Ливан прибудут еще два самолета МЧС, один из них уже находится в воздухе.