Коллекция центра овощебахчевых и технических культур насчитывает 3 850 сортов

Заместитель министра экономики Армении Тигран Габриелян и генеральный секретарь министерства Армен Хачатрян с целью ознакомления с деятельностью организации и проводимыми здесь научно-исследовательскими работами 5 августа посетили действующую в общине Даракерт Араратской области ГНКО “Научный центр овощебахчевых и технических культур” Министерства сельского хозяйства Армении. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства экономики Армении.

Представители министерства в сопровождении директора центра Гаяне Саркисян обошли теплицы центра, где производят саженцы помидоров, огурцов, перца и других культур.

Научный сотрудник отдела охраны генофонда центра Алвина Авакян представила гостям хранимые в специальных холодильниках генетические ресурсы овощебахчевых культур, которые включают местные сорта, селекционные сорта, сорта и гибриды импортированной в республику зарубежной селекции.

Затем чиновники осмотрели лабораторию физиологии и фитопатологии растений, где на основе современных методов проводится диагностика бактериальных, грибковых заболеваний растений, а также почвы и воды.

Гаяне Саркисян сообщила, что в научном центре создано и уже распространено 150 сортов овощебахчевых культур. Здесь хранится богатый генофонд местных сортов и популяций, который включает 3 850 сортов. Из овощебахчевых культур в настоящее время наиболее востребованы в республике помидоры, огурцы, перец, лук и зеленый салат.

“На данный момент проводятся научные работы по разным направлениям, исходя из спроса, увеличиваются объемы производства семян. Кроме того, ведутся и селекционные работы, создаются высокоурожайные, более устойчивые сорта. За год мы выпускаем 10 - 15 новых сортов”, - отметила директор.

Она сказала, что проведение в центре различных исследований с применением современного оборудования способствует росту интереса молодых ученых, в результате центр периодически пополняется молодыми кадрами.

В качестве другой положительной тенденции Гаяне Саркисян отметила повышение уровня информированности фермеров об эффективной организации сельскохозяйственных работ в областях республики.

Подчеркнув важность вовлеченности молодых специалистов в работу центра, Тигран Габриелян отметил, что эта структура является своеобразной кузницей молодых ученых, что является важным залогом дальнейшего развития сельскохозяйственной сферы.

Во время визита было представлено внедренное в центре новейшее оборудование для очистки семян, обеззараживания, сортировки, упаковки и ряд других технических новшеств.

Гостям также было сообщено, что центр сотрудничает и с международными организациями и с местными фермерами, предоставляя саженцы овощных культур и обеспечивая их перевозку.