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Омбудсмен Арцаха посетил уголовно-исполнительное управление

Омбудсмен Арцаха посетил уголовно-исполнительное управление

Защитник прав человека Республики Арцах Артак Бегларян посетил уголовно-исполнительное управление Полиции Республики Арцах. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Защитника прав человека Арцаха.

Омбудсмен обошел уголовно-исполнительное учреждение и следственный изолятор, ознакомился с условиями содержания и процедурами защиты прав лиц, лишенных свободы. Защитник прав человека особое внимание обратил на работу, проводимую с целью предотвращения распространения COVID-19 среди лиц, лишенных свободы, подчеркнув, что применяемые ограничения должны быть соразмерными и правомерными, и по возможности в меньшей мере ограничивать возможности защиты прав лиц.

В ходе визита омбудсмен побеседовал с группой лиц, лишенных свободы, поинтересовался проблемами, препятствующими полноценной реализации их прав, и дал разъяснения по поднятым вопросам. Аппарат Защитника прав человека Арцаха, сотрудничая с государственными уполномоченными органами, предпримет соответствующие шаги в направлении рассмотрения личных заявлений и зафиксированных проблем.


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