В результате быстрого реагирования омбудсмена был снят арест на пенсию гражданина

Пенсионер обратился за содействием к Защитнику прав человека по вопросу устранения ареста, наложенного на его пенсию. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Согласно представленной жалобе, служба принудительного исполнения наложила арест на пенсионный счет гражданина в размере 100%. В результате, он не мог распоряжаться своими деньгами.

Благодаря быстрому реагированию омбудсмена арест на пенсию гражданина полностью был снят.