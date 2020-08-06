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В Турции проводится самая масштабная проверка соблюдения противоэпидемических правил

В Турции проводится самая масштабная проверка соблюдения противоэпидемических правил

Министерство внутренних дел Турции приступило в четверг к проведению самой масштабной проверки соблюдения противоэпидемических правил во всей стране в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Мы проведем по всей Турции самую масштабную проверку, которую мы когда-либо устраивали в рамках борьбы с эпидемией", - написал на своей странице глава МВД Сулейман Сойлу,сообщает Арменпресссо ссылкой на Тасс.

Под проверку подпадут рынки и магазины, бизнес и предприятия, торговые центры, рестораны, кафе, общественный транспорт, такси, дороги.


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