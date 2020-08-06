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Армянской компании “Крисп” поступили инвестиции в размере 5 млн долларов: Акоп Аршакян

Армянской компании “Крисп” поступили инвестиции в размере 5 млн долларов: Акоп Аршакян

Армянской компании “Крисп” поступили инвестиции в размере 5 млн долларов. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр высокотехнологичной промышленности Армении Акоп Аршакян.

“Крисп” за год приобрела с 0 до 600 корпоративных абонентов, достигнув оборота  с 0 до $ 4,000,000 в год. Это называется космическая скорость.

Ранее Форбс писал, что “Крисп” - одна из 50 самых многообещающих компаний 2020 года, занимающихся искусственным интеллектом. Желаю “Криспу” успехов”, - написал министр.


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