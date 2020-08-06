В рамках подписанного меморандума будут организованы бесплатные курсы программирования SAS Base

Министерство высокотехнологичной промышленности Армении и ООО “Де Гурус” в рамках программы “Сотрудничество подготовки специалистов ВУЗ - частный сектор” подписали Меморандум о сотрудничестве, касающийся проведения бесплатных курсов обучения языку программирования SAS Base. Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве высокотехнологичной промышленности Армении.

Меморандум подписали заместитель министра высокотехнологичной промышленности Армении Виктория Погосян и директор ООО “Де Гурус” Лилит Торосян.

В рамках программы для 90 участников из Еревана, областей Армении и Арцаха будут организованы бесплатные курсы языка программирования SAS Base.

ООО “Де Гурус” компания, в которой одна из самых крупных в регионе групп опытных программистов SAS. Компания предоставляет услуги SAS programming, Data management и Biostatistics известным фармацевтическим организациям.

В программе могут принять участие граждане, проживающие в Армении и в Арцахе (возрастные ограничения: из Еревана, молодые люди, которым исполнилось 18 лет, из областей Армении и Республики Арцах - 16 лет), которые пройдут процесс приема на курсы и будут соответствовать цели программы.

Подробности программы и регистрации для участия на курсах SAS Base представлены на сайте edu.hti.am по следующей ссылке.