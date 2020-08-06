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Палата депутатов Италии ратифицировала соглашение Армения-ЕС

Палата депутатов Италии ратифицировала соглашение Армения-ЕС

Палата депутатов Италии единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. Как передает Арменпресс, об этом сообщило посольство Республики Армения в Италии. “Палата депутатов Италии 414 голосами “за” и 0 “против” проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС. В ближайшее время оно будет представлено на подпись президенту Италии”,- сообщило посольство.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Республикой Армения и Европейским союзом подписано в Брюсселе 24 ноября 2017 года. Парламент Армении ратифицировал соглашение 11 апреля 2018 года.


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