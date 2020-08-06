Мхитар Айрапетян встретился с послом Ирана в Армении

5 августа председатель постоянной комиссии Национального собрания по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи, руководитель группы дружбы Армения-Иран Мхитар Айрапетян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббасом Бадахшаном Зохури. Об этом Арменпресс сообщили в офисе Мхитара Айрапетяна.

“Мне кажется, с точки зрения развития межпарламентских отношений Армения-Иран, внимание необходимо акцентировать на постоянном диалоге глав парламентов Республики Армения и Исламской Республики Иран, углублении связей между постоянными парламентскими комиссиями, сотрудничестве межпарламентских групп дружбы, установлении связей в рамках межпарламентских союзов и международных платформ”, - отметил Мхитар Айрапетян.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов армяно-иранской повестки, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия в различных сферах.

Встреча прошла в символическом месте - в здании Армянской федерации по охране исторических памятников. В нем в 1873 - 1920 гг. располагалась резиденция персидского консула.