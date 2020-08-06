Цены на цветные металлы - 05-08-20

ЛОНДОН, 6 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 5 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.54% и составила 1748.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.07% и составила 6435.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.46% и составила 1852.50 долларов США, цена на никель выросла на 0.92% и составила 13933.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.21% и составила 17860.00 долларов США, цена на цинк выросла на 0.19% и составила 2315.50 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 16094.00 долларов США, цена на кобальт выросла на 8.85% и составила 33200.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.