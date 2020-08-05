Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Определены круги, пропагандирующие, что в Армении нет коронавируса: Пашинян

Определены круги, пропагандирующие, что в Армении нет коронавируса: Пашинян

Выявлены люди и круги, которые проводили кампанию, пропагандируя, что в Армении нет коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, каков прогресс в связи с его поручением серьезно заниматься вопросом поиска людей, которые говорят, что коронавируса нет.

«Поручение выполнено и находится в процессе выполнения. Определены люди и круги, которые проводили и продолжают проводить пропаганду такого типа. Другой вопрос, в какой степени их действия влекут санкции и действия с точки зрения современного уголовного законодательства. Мы все это анализируем», - сказал Никол Пашинян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации