Определены круги, пропагандирующие, что в Армении нет коронавируса: Пашинян

Выявлены люди и круги, которые проводили кампанию, пропагандируя, что в Армении нет коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры сказал премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопрос, каков прогресс в связи с его поручением серьезно заниматься вопросом поиска людей, которые говорят, что коронавируса нет.

«Поручение выполнено и находится в процессе выполнения. Определены люди и круги, которые проводили и продолжают проводить пропаганду такого типа. Другой вопрос, в какой степени их действия влекут санкции и действия с точки зрения современного уголовного законодательства. Мы все это анализируем», - сказал Никол Пашинян.