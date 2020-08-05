Армения направит в Ливан лекарства, медоборудование и продовольствие: Мане Геворгян

Правительство Республики Армения через министерство иностранных дел и Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении находится в постоянном контакте с правительством Ливана и лидерами общинных структур, чтобы оказать помощь братскому Ливану. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

«В результате обсуждений были уточнены основные направления нужд, в рамках которых правительство Армении будет оказывать адресную помощь Бейруту, как на правительственном, так и на общинном уровне.

Помощь будет оказываться в виде лекарств, медицинского оборудования, продуктов питания и других предметов. Помощь правительства Республики Армения будет отправлена как можно скорее специальным рейсом.

Напомним, что премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном, выразив готовность властей Армении оказать помощь дружественному Ливану и его братскому народу», - написала Геворгян.