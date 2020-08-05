Наши общие усилия дают результаты: Арсен Торосян

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян уверен, что общие усилия приносят результаты, и эпидемическая ситуация в Армении стабилизируется. Как передает Арменпресс, об этом Торосян сказал на брифинге после заседания комендатуры.

«У нас есть реальный шанс, если не довести до нуля, то хотя бы уменьшить количество случаев, чтобы коронавирус больше не был проблемой для общественного здравоохранения», - сказал министр, добавив, что в настоящее время 300 граждан находятся в тяжелом состоянии, а 68 граждан находятся в крайне тяжелом состоянии. 24 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Министр напомнил, что некоторое время назад, в самые тяжелые дни, число пациентов в крайне тяжелом состоянии достигло 650, а 50 человек были подключены к аппарат ИВЛ.

«Это важно также в том плане, что регистрируется снижение уровня смертности, что является главной целью наших мероприятий. Мы всегда подчеркивали, что на каждые 100 зарегистрированных случаев, независимо от того, насколько хорошо мы их лечим, как скоро мы их обнаруживаем, приходиться две смерти. Естественно, низкие цифры означают малое количество смертей. Надеемся, что однажды эта цифра достигнет нуля», - сказал он.

В настоящее время количество медицинских учреждений, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом, с 20 снизилось до 15. Еще два медучреждения вернутся к своей основной деятельности в ближайшие дни.