Офис главного уполномоченного по делам диаспоры начал процесс оценки нужд армянской общины Ливана

С раннего утра 5 августа Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении и лично главный уполномоченный Заре Синанян связались с десятками представителей духовных, образовательных, медицинских, благотворительных организаций и представителей СМИ армянской общины Ливана, а также с послом Армении Ваагном Атабекяном, дали первичную оценку создавшейся ситуации и нуждам в Бейруте.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса, согласно полученной из общины информации, община в настоящее время остро нуждается в помощи по предоставлению или покупке лекарств (особенно для хронически больных), предметов первой необходимости и основных продуктов питания и воды. Необходима финансовая поддержка для восстановления поврежденный квартир, магазинов, церквей, общественных центров в армянонаселенных районах города, облегчение процесса репатриации для желающих вернуться на Родину и их поддержка.

Представители общины подчеркнули необходимость оказания психологической поддержки сообществу.

Лидеры общины отметили, что они также проводят анализ сложившейся ситуации и для окончательной оценки нужд общины потребуется некоторое время.

В ходе телефонного разговора главного уполномоченного Заре Синаняна с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым была обсуждена общая ситуация в Ливане и в армянской общине, в частности, говорилось о пострадавших и раненных. Сейчас прилагаются все усилия для правильной оценки ситуации, что сделает предполагаемую поддержку более целевой. Вечером под руководством Его Святейшества состоится встреча с лидерами армянской общины, на которой будут обсуждены именно эти вопросы.

Главный уполномоченный находится в постоянной связи с Арамом Первым для более системой работы.

На основе необходимых нужд армянской общины Ливана офис разрабатывает возможные варианты путей поддержки.