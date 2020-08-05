Необходимо соблюдать противоэпидемические правила для сохранения положительной динамики: Пашинян

Ситуация с эпидемией коронавируса нового типа продолжает улучшаться: впервые с 4 июня количество инфицированных коронавирусом людей меньше 8 000. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры сказал премьер-министр Никол Пашинян, добавив, что страна приближается к уровню чисел конца мая и начала первой недели июня.

По словам премьер-министра, уменьшение числа инфицированных создало у граждан впечатление, что ситуация уже преодолена, но это совсем не так.

«Вчера у нас было 288 новых случаев, это несравнимо меньше, чем в июле, но это все еще огромное количество. Мы можем сказать, что эпидемическая ситуация в Армении остается сложной, и если мы не будем реагировать должным образом и не приложим больше усилий, то можем свернуть ситуацию обратно к ситуации первой недели июля, которая была пиком эпидемии. У нас те же опасности, что и в мае», - сказал премьер-министр.

По словам Никола Пашиняна, для сохранения хороших показателей последних дней необходимо продолжать строго соблюдать правила.

«Обязательное ношение масок в открытых и закрытых территориях является краеугольным камнем наших противоэпидемических правил, мы должны строго соблюдать эти правила. Кроме призывов будут применяться административные методы, и полиция будет следить за тем, чтобы граждане соблюдали правила. Мы получили возможность преодолеть эту ситуацию», - сказал он.