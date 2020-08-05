Комендатура разработала модели для открытия общеобразовательных школ и университетов: Авинян

Комендатура основное внимание уделяет сферам общественного и высшего образования с учетом решения о продлении чрезвычайного положения еще на один месяц. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге после заседания комендатуры заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян.

«Комендатура сосредоточена на разработке программ управления в различных областях, с учетом того, что приближается начало учебного года, основное внимание уделяется сфера общественного и высшего образования. Мы уже разработали модели и в зависимости от эпидемической ситуации решим, какую модель мы используем для открытия общеобразовательных школ и университетов», - сказал Авинян.Вице-премьер отметил, что первое обсуждение состоялось на заседании комендатуры 5 августа.

«До 10 августа мы представим окончательную программу. Аналогичные программные модели были разработаны и для других областей», - сказал Тигран Авинян.