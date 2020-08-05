Режим ЧП будет продлен еще на месяц: будут послабления 

Чрезвычайное положение в Армении будет продлено еще на месяц, это будет последним продлением. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян на брифинге после заседания комендатуры.

Авинян подчеркнул, что ряд ограничений будет смягчен. «В частности, будет пересмотрен вопрос въезда иностранных граждан, ограничения на экспорт товаров, вопрос о проведении митингов и публичных мероприятий», - сказал он.

Чрезвычайное положение истекает 12 августа. Оно было объявлено с 16 марта.