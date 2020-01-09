Предстоящие на 6 августа мероприятия
18:12, Август 05, 2020
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- 21:55 Мэр Еревана направил соболезнования и слова поддержки мэру Бейрута
- 21:30 В память о жертвах взрыва в Бейруте на площади Республики состоялась церемония зажжения свеч
- 21:24 Чем ниже будут цифры, тем больше будет вероятность очного обучения в сентябре: Пашинян
- 21:01 Определены круги, пропагандирующие, что в Армении нет коронавируса: Пашинян
- 20:23 Причиной взрыва в Бейруте могла стать халатность: Reuters
- 20:12 В Бейруте ввели режим чрезвычайного положения
- 20:03 Армения направит в Ливан лекарства, медоборудование и продовольствие: Мане Геворгян
- 19:40 Наши общие усилия дают результаты: Арсен Торосян
- 19:20 Напряженность на армяно-азербайджанской границе не должно создавать поводов для столкновений в РФ
- 19:20 Офис главного уполномоченного по делам диаспоры начал процесс оценки нужд армянской общины Ливана
- 18:57 Необходимо соблюдать противоэпидемические правила для сохранения положительной динамики: Пашинян
- 18:51 Комендатура разработала модели для открытия общеобразовательных школ и университетов: Авинян
- 18:23 Режим ЧП будет продлен еще на месяц: будут послабления
- 18:12 Предстоящие на 6 августа мероприятия
- 18:04 Жители Польши получили загадочные посылки с семенами из Китая
- 17:57 Премьер-министр принял представителей работающих в текстильной сфере компаний
- 17:45 В Грузии встретили первых туристов после возобновления авиасообщения
- 17:41 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 05-08-20
- 17:38 Азиатские индексы - 05-08-20
- 17:29 Обсуждены предлагаемые по проектам госстандартов образования и предметных критериев изменения
- 16:47 Взрыв в Бейруте оставил без крова 300 тысяч человек
- 16:43 Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в порту в $3-5 млрд
- 16:34 Reuters: Байден планирует потратить на свою предвыборную агитацию $280 млн
- 16:32 Филармонический оркестр запишет все симфонии Бетховена
- 16:22 Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут
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