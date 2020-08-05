Премьер-министр принял представителей работающих в текстильной сфере компаний

Премьер-министр Никол Пашинян принял представителей работающих в текстильной сфере компаний.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что цель встречи - выявление существующих проблем в сфере в условиях кризиса и обсуждение возможностей их решения. “Мы должны обсудить возможный инструментарий поддержки, который поможет отрасли выйти из кризиса и вернуться на путь развития”, - отметил Никол Пашинян.

Министр Тигран Хачатрян доложил, что 90% армянской текстильной продукции экспортируется за границу, и даже во время кризиса не было снижения спроса. В первом квартале этого года в текстильной сфере зарегистрирован рост на 22%, а во втором квартале - снижение на 15%, что было в основном связано с сокращением режима работы в условиях коронавируса и ограничением деятельности сотрудников.

Представители компаний представили в качестве проблемы сокращение объемов экспорта продукции в условиях логистически неблагоприятных условий, что не позволяет привлекать новых сотрудников и обучать необходимый квалифицированный персонал. Последние также коснулись других вопросов, которые могут способствовать развитию и прогрессу сектора.

В этом контексте были обсуждены возможности и механизмы государственной помощи в плане создания рабочих мест, подготовки кадров, технического переоснащения. Были также затронуты вопросы, связанные с упрощением процедур экспорта и импорта.

Премьер-министр поручил ответственным лицам продолжить обсуждения с частным сектором в течение следующей недели и по итогам представить проект решения об инструментах помощи. Глава правительства призвал частный сектор соблюдать противоэпидемические правила, чтобы избежать новых вспышек коронавируса.