Азиатские индексы - 05-08-20

ТОКИО, 5 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 5 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.26% и составил 22514.85 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.04% и составил 1554.71 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.17% и составил 3377.56 пункта, а HANG SENG вырос на 0.62% и составил 25102.54 пункта.