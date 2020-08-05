Обсуждены предлагаемые по проектам госстандартов образования и предметных критериев изменения

Премьер-министр Никол Пашинян провел совещание, в ходе которого были обсуждены основные изменения, предлагаемые по проектам государственных стандартов общественного образования и предметных критериев.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян отметил, что предлагаемые радикальные изменения направлены на то, какого гражданина мы хотим иметь в будущем. По его словам, изменения направлены на наращивание потенциала в сфере общественного образования, а новыми стандартами в школах будет уделяться больше внимания содержанию.

Было доложено, что проектами предусматривается осуществление радикальных реформ в старшей школе, внедрение модульного образования, кредитной системы, обеспечение одинаковых возможностей для образования в сельских общинах, применение модели сетевой школы, осуществление финансирования государственных школ с максимальным количеством учебных часов. Также планируется организовать научно-исследовательскую работу, ознакомительные поездки, расширить инструментарий учителей. Будет внедрено обязательное проектное обучение с 7-го класса, а до второго полугодия 5-го класса не будет оценивания по баллам, будет отменен порог неудовлетворительной оценки.

В рамках изменений были оценены 8 способностей, которые могут описать видение гражданина после окончания школы. В ходе совещания были представлены основные предметные изменения, согласно которым в качестве обязательных предметов установлены “Армянский язык и литература”, “История Армении”, “Математика” и “Иностранный язык”.

Разработана дорожная карта для реализации вышеуказанных изменений. Было отмечено, что изменения также обсуждались с более чем 1500 учителями в стране, которые, в свою очередь, представили свои предложения.

В то же время было доложено, что обсуждение вопроса об изменении учебников начнется в 2021 году, а с 2022 года будет внедрена полноценная система.

Премьер-министр подчеркнул важность проведения последовательных реформ по улучшению качества общественного образования и подчеркнул необходимость принятия мер по расширению преподавания иностранных языков в школах и развитию способностей учащихся. Никол Пашинян поручил доработать проекты на основе предложений, представленных в результате общественных обсуждений.

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”, - отметил премьер-министр, подчеркнув важность того факта, чтобы осуществление изменений в области общественного образования соответствовало принятым правительством стратегиям. Глава правительства поручил также провести широкую работу по общественному освещению проектов.