Филармонический оркестр запишет все симфонии Бетховена

Национальный филармонический оркестр Армении начал программу беспрецедентного масштаба. Оркестр в рамках фестиваля «Паломничество к Бетховену» под руководством приглашенного из Европы звукового режиссера Эверетта Портера запишет все 9 симфоний Людвига ван Бетховена.

Как передает Арменпресс, Эверетт Портер сотрудничает с лучшими дирижерами мира, солистами, музыкальными коллективами, и после прослушивания недавних записей симфоний № 2 Хачатуряна и № 6 Чайковского в исполнении Национального филармонического оркестра Армении с большой радостью выразил желание осуществить записи и видеозаписи всех симфоний Бетховена, что действительно большая честь для Армении и оркестра.

Художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчян подчеркивает, что это беспрецедентное мероприятие в музыкальной истории Армении.

«Национальный филармонический оркестр Армении планирует записать все 9 симфоний великого композитора, что в истории Армении будет действительно невиданным явлением по своему качеством и своей серьезности. С сентября начнутся работы записей симфоний Бетховена с оркестром. В настоящее время ведутся подготовительные работы. С разрешения коменданта начались репетиции группы оркестрантов из 58 человек, мы проводим ежедневные обсуждения с Эвереттом Портером и с другими специалистами. Более чем уверен, что в случае записи и видеозаписи на высоком уровне мы сможем привлечь внимание всего мира к нашему оркестру», - отметил маэстро Топчян.

По словам художественного руководителя и главного дирижера Национального филармонического оркестра Армении, подготовительные работы фестиваля «Паломничество к Бетховену» начались еще полтора года назад. В фестивале примут участие и приедут в Армению многие известные солисты и дирижеры. Однако на данный момент самым реальным вариантом является запись симфоний.

Помимо работ по записи и видеозаписи симфоний, в рамках программы, посвященной 250-летию Людвига ван Бетховена, будут проведены и другие мероприятия. Планируются и онлайн трансляции камерных концертов солистов оркестра.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу: https://armenpress.am/arm/news/1024117.html