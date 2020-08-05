Время в Ереване: 11:07:36,   5 Август

Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Макрон посетит пострадавший от взрыва Бейрут

Президент Франции Эммануэль Макрон в четверг, 6 августа, посетит пострадавший от серии взрывов Бейрут. Как передает Арменпресс со ссылкой на gazeta.ru, об этом сообщают французские СМИ.

Отмечается, что французский лидер встретится с президентом Ливана Мишелем Ауном и премьер-министром страны Хасаном Диабом.

По словам главы Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана, в среду, 5 августа Париж принял решение направить три самолета в Ливан для оказания помощи Бейруту.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В МВД страны заявили, что он произошел на складе с аммиачной селитрой. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.

По последним данным, погибли больше ста, пострадали четыре тысячи человек. Врачи просят вывозить раненых за пределы города, потому что в больницах нет свободных мест.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации