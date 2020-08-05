Романос Петросян принял сотрудников Инспекционного органа охраны природы и недр

Министр окружающей среды Романос Петросян принял временно исполняющего обязанности руководителя Инспекционного органа охраны природы и недр Гнела Асратяна и руководителей подразделений Инспекционного органа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство окружающей среды Армении.

“Были обсуждены существующие в сфере проблемы, в краткосрочной и в долгосрочной перспективе, состояние текущих процессов, направленных на их решение, также были обсуждены рамки полномочий, предоставленных инспекционному органу, инструментарий и возможности их реализации.

В частности, были затронуты проблемы незаконного водопользования, вырубок деревьев, учета содержащихся в неволе животных, пробелы в сфере системного взаимодействия, необходимость разработки нового инструментария контроля и предотвращения.

Министр коснулся видимых недостатков и пробелов в последовательности действий и сотрудничества между компетентными органами.

По словам министра, сегодня налицо несоответствие зафиксированных в окружающей среде многочисленных ситуационных проблем и процедур противодействия, предотвращения, ликвидации последствий и законодательных правопорядков.

По утверждению министра, очень часто на доброжелательность инспекционного органа, наделенного контрольными функциями, влияет сложная процедура реализации этих полномочий, и в результате инспектору не предоставляется возможность дать быструю оценку самым различным нарушениям окружающей среды и оперативно противодействовать действиям правонарушителей”, - говорится в сообщении.

“Необходимо совершенствовать взаимодействие Министерства окружающей среды и Инспекционного органа охраны природы и недр и направить его в более институциональное русло. Государство наделило Вас инструментарием, чтобы Вы быстро и на месте реагировали на каждую проблему и незаконные действия, были последовательны в их последовательном и полном решении. Наши ведомства оказывают самое непосредственное влияние на формирование поведения общества, обусловленное правильным и заботливым управлением окружающей среды, что требует сиюминутных инициатив и вмешательства.

На встрече была разработана дорожная карта предстоящих краткосрочных действий.

В Республике Армения много экологических проблем, и есть необходимость в более широких масштабах сотрудничества и взаимодействия и эффективных, взаимно осуществляемых процессах.

Подводя итоги встречи, министр выразил надежду, что в самые сжатые сроки в рамках новой политики будет разработана более эффективная система взаимодействия, будут созданы интерактивные каналы коммуникации и обратной связи, и заверил, что приступит к институциональному усилению и расширению возможностей Инспекционного органа”, - отмечается в сообщении.