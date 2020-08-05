Правительство Армении при необходимости примет решения: Пашинян о помощи Ливану

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном. Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Я провел телефонный разговор с президентом Ливана Мишелем Ауном.

Выразив поддержку и соболезнование в связи со вчерашним взрывом и жертвами, я предложил помощь братскому народу Ливана.

Правительство Ливана в настоящее время оценивает понесенный ущерб, правительство Армении при необходимости и по результатам оценки примет решения”, - написал премьер.

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремел мощный взрыв. Очевидцы сняли взрыв и представили разрушения, которые произошли в окрестностях. Видеозапись зафиксировала ударную волну, которая сотрясла строения на расстоянии нескольких километров. Министерство здравоохранения Ливана приказало всем больницам готовиться к приему раненых, а министр здравоохранения страны по телевидению сообщил, что раненых очень много. Президент Ливана созвал экстренное заседание Совета безопасности. В Ливане 5 августа объявлен днем траура. По последним данным, в результате взрыва погибло более 100 человек, более 4 000 получили ранения.

Республика Армения рассматривает варианты оказания целевой помощи и помощи первой необходимости братскому народу Ливана. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

“В результате взрыва в порту Бейрута в районах, где проживали армяне, как и во всем Бейруте, разрушения широкомасштабны. Разрушены здания, повреждены церкви, повреждено также здание университета “Айказян”. В настоящее время мы вместе с нашими коллегами рассматриваем и оцениваем различные варианты оказания помощи братскому народу Ливана”, - написала Анна Нагдалян.