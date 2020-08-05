В Турции зафиксировали резкий рост числа инфицированных коронавирусом

Значительный рост числа инфицированных коронавирусом наблюдается в Турции в связи с празднованием Курбан-байрама и увеличением числа отдыхающих на турецких курортах. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в своем Twitter во вторник вечером.

За сутки в Турции было выявлено 1083 случая инфицирования коронавирусом нового типа,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Министр ранее отмечал, что люди "в достаточной мере не учли эпидемиологический фактор в местах отдыха и во время празднования Курбан-байрама". По его словам, власти обеспокоены тем, что тенденция увеличения числа заболевших, зафиксированная ранее в некоторых турецких провинциях, может охватить всю страну.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 234 тыс., умерли 5 765 человек, выздоровел 218 491 пациент.