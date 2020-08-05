В АТОР сравнили стоимость отдыха в России, Турции и Танзании

Отдых на российских курортах является более доступным, чем в Турции и Танзании, следует из данных Ассоциации туроператоров России.

Замер минимальных цен был сделан вечером 2 августа для пакетных туров на двоих человек с вылетом 8-14 августа, продолжительностью семь ночей и включающих в себя перелет, проживание и питание.

Минимальные цены на отдых были зафиксированы на курортах Крыма и Краснодарского края, где цена колеблется от 27,5 до 32,9 тысячи рублей. Тем не менее, аналитики отмечают, что это на 8-13 процентов дороже, чем показатели недельной давности,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Что касается минимальных цен на зарубежные курорты, то Турция начинает медленно догонять российские курорты по стартовым ценам на турпакеты, но она все равно дороже. Так, самый дешевый недельный тур в Анталью (Сиде) в эти даты обойдется в 39,8 тысячи рублей на двоих (на завтраках). Цены на Танзанию также стали немного ниже по минимальной планке, начинаясь от 133,8 тысячи рублей на двоих за тур", - говорится в сообщении.

Россия с 1 августа возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а начиная с 10 августа возобновятся рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан.