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Таможенные органы в борьбе с COVID-19: дистанционное обучение в КГД

Таможенные органы в борьбе с COVID-19: дистанционное обучение в КГД

В учебном центре Комитета по государственным доходам Армении были проведены дистанционные занятия на тему “Таможенные органы в борьбе с COVID-19”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Была обсуждена эффективность мероприятий по борьбе с COVID-19, проводимых в Армении и в мире, в частности, политика, осуществляемая в таможенной сфере. На основе международного опыта участники рассмотрели, как действуют таможенные службы в новой ситуации. В частности, были обсуждены примеры борьбы таможенных органов ряда стран с COVID-19, также те основные риски, с которыми могут столкнуться таможенные органы в контексте обеспечения безопасности внешнеторговых потоков.

Были затронуты и основные направления сотрудничества Всемирной таможенной организации и Всемирной организации здравоохранения. Был представлен ряд международных инструментов, в том числе руководство ВТО “Как общаться в условиях кризиса COVID-19”, в котором представлены 10 основных шагов, показанных таможенным органам в условиях эпидемии.


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