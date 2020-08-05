Таможенные органы в борьбе с COVID-19: дистанционное обучение в КГД

В учебном центре Комитета по государственным доходам Армении были проведены дистанционные занятия на тему “Таможенные органы в борьбе с COVID-19”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью КГД Армении.

Была обсуждена эффективность мероприятий по борьбе с COVID-19, проводимых в Армении и в мире, в частности, политика, осуществляемая в таможенной сфере. На основе международного опыта участники рассмотрели, как действуют таможенные службы в новой ситуации. В частности, были обсуждены примеры борьбы таможенных органов ряда стран с COVID-19, также те основные риски, с которыми могут столкнуться таможенные органы в контексте обеспечения безопасности внешнеторговых потоков.

Были затронуты и основные направления сотрудничества Всемирной таможенной организации и Всемирной организации здравоохранения. Был представлен ряд международных инструментов, в том числе руководство ВТО “Как общаться в условиях кризиса COVID-19”, в котором представлены 10 основных шагов, показанных таможенным органам в условиях эпидемии.